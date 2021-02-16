وزير التعليم العالي: غلق الاقامات الجامعية المهترئة.. ولجان تفتيش لردع التجاوزات

قال وزير التعليم العالي أن مصالح دائرته الوزارية عازمة على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الاقامات الجامعية المهترئة

وأضاف ذات المتحدث أن القطاع عازم على اتخاذ التدابير العاجلة خاصة بالنسبة للاقامات التي تقع في العاصمة، أن تم اتخاذ قرار غلق الاقامات المهترئة.

بالموازاة مع ذلك أعلن وزير التعليم العالي عن تسلم 11 ألف سرير بسيدي عبد الله، بالموازاة مع ذلك سيتم انشاء فضاء للتنافس بين الجامعات

كما دعا الوزير كل مديري المؤسسات إلى ضمان تحقيق تعليم نوعي وذو جودة، وعدم التهاون في احترام البروتوكول الصحي خاصة ونحن مقبلين على مسابقة الدكتوراة هذه الايام.

وشدد الوزير على منع الدخول غير المقيمين لضمان سلامة الطلبة مع تحسين جودة الخدمات داخل ومابين الولايات

توفير كل الظروف المعيشية الملائمة للطالب.

وكشف الوزير عن قيام مصالح دائرته باجراء جولات تفتيشية للاقامات واتخاذ اجراءات ضد التجاوزات مؤكدا على أخذ هذه الانشغالات بصفة تدريجية من قبل مصالح

وقال بن زيان أن مشاكل الخدمات الجامعية هي تراكمات منذ الاستقلال وليس أمر جديد

وأضاف “في المدى القصير نعمل على ترميم الاقامات القديمة واتفقنا على أن تكون جاهزة خلال سداسي مع توفير الامكانيات المالية في هذه الامور

وقال بن زيان في ذات السياق “جئنا اليوم لمرافقة المؤسسات الخدماتية للبليدة وتدشين إقامات جامعية وترميم المؤسسات القديمة”