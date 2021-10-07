وزير التعليم العالي: غلق 7 إقامات جامعية مهترئة وغير لائقة

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه تقرر غلق 7 إقامات جامعية مهترئة وغير لائقة للطلبة، بكل من العاصمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، غليزان، وقسنطينة. وتم تحويل طلبتها إلى اقامات جديدة بعد إحصاء كل الإقامات التي تعرف وضعية مهترئة، على أن يتم غلق إقامات أخرى بسيدي بلعباس والمدية وتلمسان.

وأعلن الوزير خلال ندوة وطنية للجامعات، عن إستلام 21170 سرير جديد، بكل من الشلف، أم البواقي، سيدي عبد الله، تبسة، سطيف، المسيلة، المدية. مما سيُمكن من إيواء 6 آلاف و771 طالب.

وقال بن زيان أنه تم تجهيز حضائر الإقامات الجامعية وتزويدها بسيارات إسعاف، حيث تم إستلام 30 سيارة إسعاف جديدة. على أن تستلم الوزارة عدد آخر من سيارات الإسعاف في القريب العاجل.

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