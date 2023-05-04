وزير التعليم العالي :قدمنا مقترحا للحكومة لتحسين الخدمات الجامعية

قال اليوم الخميس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قدمت مقترحا للحكومة. لتحسين الخدمات الجامعية خاصة ما تعلق بالوجبات المقدمة في المطاعم .

وقال الوزير أثناء إجابته على سؤال البرلماني “محمد سالمي عن حزب الأفلان” بمجلس الأمة. أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتسحين الحياة الطلابية مشيرا إلى وجود 404 إقامة جامعية تأوي نصف مليون طالب. و 580 مطعم يضمن إطعام مليون طالب يوميا .

وأضاف الوزير أنه لتحسين الخدمات ،قامت الوزارة سابقا بتنصيب لجنة وطنية لتحسين الحياة في الإقامات الجامعية. وهذه اللجنة لديها فروع على مستوى مديريات الخدمات الجامعية في محاولة لها لتحسين الخدمات.

وفي هذا الصدد قال الوزير، أن الوزارة بصدد رقمنة الإيواء ،والإطعام بعدما تم رقمنة النقل من خلال إطلاق تطبيق ” ماي باص” الذي ساعد الطلبة كثيرا في التنقل للجامعات .