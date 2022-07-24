وزير التعليم العالي: كل الإمكانيات متوفرة لإستقبال الطلبة الجدد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه قد تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022.

وأوضح الوزير، على هامش تنظيم حفل لتكريم الطلبة الفائزين في البطولة العالمية لمسابقة “هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات”، أنّ المرحلة الحالية تتعلق بالتسجيل الأولي. الذي يتيح للطلبة ترتيب رغباتهم الستة.

ليتم بعدها تأكيد التسجيل الأولي ثم دراسة الرغبات وفقا معايير التوجيه. كما أكد الوزير، على أنّ الوزارة على استعداد لاستقبال الطلبة وتوفير الخدمات الجامعية المناسبة، بما فيها خدمة الإيواء.

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