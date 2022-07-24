وزير التعليم العالي: كل الإمكانيات متوفرة لإستقبال الطلبة الجدد
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه قد تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022.
وأوضح الوزير، على هامش تنظيم حفل لتكريم الطلبة الفائزين في البطولة العالمية لمسابقة “هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات”، أنّ المرحلة الحالية تتعلق بالتسجيل الأولي. الذي يتيح للطلبة ترتيب رغباتهم الستة.
ليتم بعدها تأكيد التسجيل الأولي ثم دراسة الرغبات وفقا معايير التوجيه. كما أكد الوزير، على أنّ الوزارة على استعداد لاستقبال الطلبة وتوفير الخدمات الجامعية المناسبة، بما فيها خدمة الإيواء.
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بن زيان: شركة هواوي رافقت قطاع التعليم العالي في تطوير نظام المعلومات
بن زيان: شركة هواوي رافقت قطاع التعليم العالي في تطوير نظام المعلومات
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن القطاع يعتمد على تشجيع الإبتكار والتميز والإبداع وروح المبادرة.
وأشار وزير التعليم العالي بن زيان، أنه تم تكريم نخبة من الأساتذة المتميزين بمقالاتهم العلمية والذين تمت ترقيتهم في الدورة السابعة والأربعين للجنة الجامعة الوطنية من رتبة أستاذ محاضر قسم أ إلى رتبة استاذ التعليم العالي. بالإضافة كذلك إلى تكريم مجموعة من الطلبة الذين ساهموا في إعداد الحصيلة السنوية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021/2022 نظير المجهودات التي بذلوها.
كما اضاف بن زيان، أن التعاون والشراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي تعود بدايته الأولى لسنة 2016. حيث رافقت هذه الشركة القطاع بتقديم المساعدة التقنية في اطلاق نظام المعلومات المدمج “بروغرس” والمساهمة في تطوير نظام المعلومات.
وأوضح أن فوز فريقين جزائريين بالبطولة العالمية لمسابقىة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تم إطلاقها شهر سبتمبر 2021. حيث زارت فرق من هواوي مختلف مختلف البلاد للتعريف بهذه المسابقة والتي نظمت في 18 جوان 2022 بالصين. وجمعت هذه المسابقة الدولية 120 ألف طالب من 85 دولة من دول عديدة من إفريقيا. كما تم تمثيل الجزائر بستة طلبة رفقة 2 من المكونين والخبراء من هواوي مع استعمال أحدث التقنيات والتسهيلات المقدمة من هواوي.
وكشف بن زيان، أنه قد فاز فريق السحابة الجزائري بالبطولة العالمية وهي الجائزة الكبرى. وكذلك فاز فريق الشبكة بالجائزة الاولى. كما فازت بدورها طالبة جزائرية لأول مرة بجائزة المرأة في التكنولوجيا بفضل المهارات التي يمتلكونها والإبتكار في تكنولوجيا المعلومات.
وقال بن زيان، أن هذا التكريم يأتي كتشجيع للطلبة المتفوقين من أربع مؤسسات جامعية. كما سيشجع عموما الطلبة ومسيري المؤسسات الجامعية للإنفتاح أكثر على المحيط الإقتصادي والإجتماعي. قصد فتح المجال أمام طلبتنا للمساهمة في تقديم خدمات للمجتمع وتكوينهم ليكونوا من صانعي الثروة.