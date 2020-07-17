وزير التعليم العالي: كورونا أظهرت براعة الجامعة الجزائرية في المجال العلمي

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن جائحة كورونا أظهرت براعة الجامعة الجزائرية في المجال العلمي

وأفاد الوزير في اتصال هاتفي مع النهار، أن الجائحة كشفت عن مبادرات، حيث رافقت المؤسسات الجامعية الأطباء في جهودهم للقضاء على الوباء.

وأضاف “أساتذة وطلبة جامعيون، قاموا بتطوير معدات الكشف والبي سي ار، وتطوير تقنيات للكشف عن الفيروس، ناهيك عن تطوير أجهزة التنفس الاصطناعي بجامعة بجاية ووهران ومركز تطوير التكنولوجيات المتطورة، تطوير ماسح ضوئي بواسطة الاشعة، تطوير قمرات تعقيم، وجهاز الكتروني لقياس الحرارة، والعديد من الاختراعات من صنع أساتذة وطلبة الجامعة الجزائرية”.

وفي حديثه عن عودة الطلبة الى مقاعد الجامعة، أكد الوزير اتخاذ كافة الاجراءات بالنسبة للدخول الجامعي.