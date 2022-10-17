وزير التعليم العالي: “ماي باص” يدخل حيز الخدمة الأحد القادم

كشف اليوم الإثنين وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن تطبيق “ماي باص” سيدخل حيز الخدمة الأحد القادم. بهدف تمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي.

وأوضح بداري خلال عرض قدمه حول النقل الجامعي أمام لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذا التطبيق “يتعلق برقمنة 10 خطوط نقل جامعية تخص جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة. وذلك على مستوى 26 حافلة للنقل الجامعي”.

وأبرز الوزير أن هذا التطبيق الذي “سيتم تعميمه قبل نهاية السنة الجارية 2022 يندرج في إطار عصرنة القطاع تطوير النقل الجامعي الذي يضم حاليا 5749 حافلة”