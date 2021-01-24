وزير التعليم العالي: مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية 2021

كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية 2021.

وأوضح الوزير، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، إن هذا المشروع يخص المنح والإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة.

ومن جهة أخرى، اعتبر بن زيان، إن نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، لم يحقق أهدافه، لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه.

مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، ادراج التصحيحات اللازمة لتحقيق فلسفته الحقيقية.

وبخصوص رقمنة القطاع، كشف الوزير، إنه قد تم انجاز إلى حد الساعة 38 عملية رقمنة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير إن هدف مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي هو إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة.