وزير التعليم العالي من المدية: الرئيس تبون أمر بإعداد مشروع إصلاح الخدمات الجامعية واتخذنا عدد قرارات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، خلال زيارته إلى ولاية المدية أن هناك فريق يعمل على اعداد مشروع إصلاح الخدمات الجامعية.

والذي أوشك فوج عمل على إنهائه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية وسيتم عرضه على سلطات العليا في البلاد.

كما أكد الوزير أنه اتخذ جملة من القرارات والتدبيرات في ما يخص تحسين الخدمات الجامعية وتوفير الأمن وتوفير إطار المعيشي للطالب.

بالإضافة الى توسيع دائرة النشاط والعلمي والثقافي وحث المسؤولين على تواجد بشكل مستمر والاستماع إلى انشغالات طلبة.

أين طلب هذا الأخير على ضرورة الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة والتشاور والتشارك.

كما طلب بن زيان، من مسؤولي الخدمات الجامعية على ضرورة ترشيد النفقات العمومية للمؤسسات الجامعية والخدماتية واستغلال الأمثل للوسائل البشرية والمادية.

ومواصلة عمل لجان التفتيش والرقابة وتكثيفها داخل الإقامات لمعاينة الأوضاع عن كثب بدون مغالطة ولا تزييف.

مع ضمان وصول الاعتمادات المالية المخصصة لطالب من إيواء وإطعام و نقل.

كما امر وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لولاية المدية بغلق الإقامة الجامعية حسان مولود بسبب الوضعية السيئة التي آلت إليها.

أين طالب بتحويل الطلبة إلى الإقامة الجديدة 2000 سرير.

واستمع الوزير إلى انشغالات طلبة ووقف على النقائص الموجودة بالإقامة الجامعية بالولاية .

كما قام بتدشين إقامة جامعية جديدة مجهزة بكل وسائل الراحة، ليختتم الزيارة بلقاء جمعه مع طلبة والأساتذة.

أين استمع لأهم مشاكل التي تعيق تطور الفكري الاستاذ وطالب معا ، حيث وعدا بحلها في قريب العاجل.