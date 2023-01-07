وزير التعليم العالي: ندرس إمكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحة تدرس امكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت.

وقال الوزير، في إجابته على أسئلة الصحفيين، على هامش إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات: “فكرة الحصول على شهادتين في نفس الوقت هي في طور الدراسة”.

وأوضح الوزير، أن التسجيل في المسارين لحامل شهادة البكالوريا، قد يكون في نفس المؤسسة والقسم أو يكون عن طريق التعليم عن بعد أو التعلم الحضوي.

مضيفا أن الهدف من هذا الإجراء، هو تجويد التعليم العالي من أجل أن ينخرط خريجي الجامعات في مجال اللغات انخراطا سلسا في الحياة المهنية.خاصة وأن سوق التشغيل يتغير من سنة إلى اخرى.

وشدد بداري، على أن الجامعة يجب أن تواكب هذه التغيرات وتعطي لسوق العمل منتوجا يمكنه أن يتأقلم مع كل التغيرات.