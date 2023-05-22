وزير التعليم العالي: هدفنا الحصول على 4 آلاف براءة إختراع نهاية هذه السنة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن الوزارة تسعى للحصول على 4 آلاف براءة اختراع مع نهاية السنة الجارية .

وقال الوزير خلال جلسة الإستماع في لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة. أن الجامعة الجزائرية تسعى لأن تكون قاطرة التطور وتنمية الإقتصاد.

وكشف الوزير في الكلمة التي ألقاها أنه منذ تعيينه على رأس الوزارة في سبتمبر الماضي تم إنشاء 84 دار للمقاولاتية. و94 حاضنة للأعمال ،7 دور للذكاء الإصطناعي. بالإضافة كذلك إلى 10 فابلاب أو مختبر تصنيع ،كل فابلاب ممول بـ 25 مليون دينار جزائري .

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه تم وضع حوالي 500 براءة اختراع مع تسطير هدف الوصول 2000 براءة إختراع و استحداث 145 مؤسسة اقتصادية.

وفي مجال الرقمنة قال وزير التعليم العالي، أنه في إطار المخطط الإستراتيجي لرقمنة القطاع الذي يتكون من 7 محاور استراتيجية. 16 برنامج استراتيجي و 102 برنامج عملياتي ، تم استحداث 35 منصة رقمية.

كما قال الوزير بداري، أنه مع نهاية السنة الجامعية في 31 جويلية سيتم الوصول إلى 46 منصة رقمية.

كما أكد الوزير أنه منذ الاستقلال زاد عدد الطلبة 3400 مرة. حيث وصل عددهم اليوم إلى اكثر من مليون و700 ألف طالب ،يدرسون عبر 112 مؤسسة جامعية. ويقومون أبحاثهم في 1733 مخبر بحث و 20+10 مركز بحث و 46 وحدة بحث.

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