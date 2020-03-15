وزير التعليم العالي والأفسيو يبحثان تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور بمقر الوزارة، وفد من منتدى رؤساء المؤسسات، برئاسة محمد سامي عاقلي.

ويأتي هذا بناء على التزامات الوزير، ببناء جسور شراكة وتعاون حقيقية مع الجامعة الجزائرية والبحث العلمي.

وتبادل الطرفان الآراء والمقترحات، حول تعزيز أكثر للتعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، لأنه السبيل الأنجع للابتكار وتقوية التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وكذا وسيلة هامة لتثمين البحث العلمي في جميع القطاعات الاقتصادية، سيما اقتصاديات الغد واقتصاد المعرفة.