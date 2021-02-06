وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعزي عائلة الطالبة نصيرة بكوش

بعث وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببرقية تعازي لعائلة الطالبة نصيرة بكوش التي توفيت إثر انفجار قارورة غاز.

ونشر الوزير عبر صفحته على الفيسبوك برقية تعازي لعائلة الطالبة نصيرة بكوش وهذا نصها:

“بقلوب خاشعة ونفوس راضية بقضاءالله وقدره،تلقينا بمزيد من الحسرة والألم، نبأ وفاة ابنتكم وإبنتنا الطالبة نصيرة بكوش.

طالبة بالسنة الثانية علوم اجتماعية،بجامعة “أبو القاسم سعد الله”،الجزائر 2.

وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم وإلى كافة أفراد عائلتكم باسمي وباسم إطارات وعمال الوزارة بأخلص التعازي وأصدق المواساة.

سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وسابغ رحمته، وأن يتقبلها في الصالحين الراصيين من المؤمنين والمؤمنات.

ويجعل مثواها الجنة.”إنا لله وإنا إليه راجعون”

وتوفيت صبيحة اليوم الطالبة بكوش نصيرة في حدود الساعة العاشرة صباحا بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2 إثر انفجار قارورة غاز.

الطالبة نصيرة بكوش، تبلغ من العمر 24 سنة تدرس بالسنة الثانية علوم اجتماعية،بجامعة أبو القاسم سعد الله”، الجزائر 2