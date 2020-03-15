وزير التعليم العالي يأمر بعدم تنقل الأساتذة للخارج وإلغاء اللقاءات ذات الطابع الدولي بسبب كورونا

الوطني
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وزير التعليم العالي يأمر بعدم تنقل الأساتذة للخارج وإلغاء اللقاءات ذات الطابع الدولي بسبب كورونا
بقلم عاصم بن محمد

أعطى وزير التعليم العالي تعليمة يأمر فيها بعدم تنقل الأساتذة للخارج وإلغاء اللقاءات ذات الطابع الدولي بسبب كورونا.

وأمر وزير التعليم العالي و البحث العلمي في تعليمة موجهة الي رؤساء الندوات الجهوية الجامعية و مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التوقيف الفوري لتنقل الاساتذة والعمال والطلبة الى الخارج في اطار البرامج الوطنية الحركية او البرامج التعاونية و كذا الغاء اللقاءات ذات الطابع الدولي تلك الخاصة باستقبال الاساتذة و الطلبة الاجانب المشاركين في نشاطات بيداغوجية او علمية او ثقافية تعاونية و ذلك في اطار تعزيز اجراءات الوقاية و الحماية المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي الهادفة الى تفادي تفشي عدوى فيروس كورونا في الحرم الجامعي و الاقامات الجامعية.


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