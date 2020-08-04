وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون في البحث العلمي مع السفير البريطاني

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بالجزائر، باري لوان.

وقد جرى خلال هذا اللقاء حسب بيان الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه بين البلدين في مجالي التكوين والبحث العلمي.

و دعا وزير التعليم العالي بهذه المناسبة، إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة الانجليزية، إلى تنويع التعاون ليشمل تخصصات وميادين علمية أخرى، وخصوصا العلمية والتكنولوجية منها.

لا سيما وأن الجامعة الجزائرية تسعى لأن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

كما اتفق الطرفان إلى تقريب الباحثين من بعضهم البعض، وتسهيل حركيتهم إلى البلدين لتقاسم الخبرات والتجارب الميدانية.

وكذلك الاستفادة من تجربة بريطانيا في ميدان التشغيل، وإقامة برامج ومشاريع بحثية مشتركة مفيدة للطرفين، من منطلق مبدأ رابح رابح، وإخضاعها للتقييم المستمر.

بالإضافة إلى العمل والسعي إلى التعاون في مجال المقاولاتية مع المؤسسات الجامعية البريطانية، ذات الخبرة الطويلة في هذا الميدان.

كما اتفق الطرفان على تطوير التعليم وضمان جودته، وتبادل الخبرات في مجالي التنظيم والنقد والمالية، وعلى أن يتوجه التعاون في بداية الأمر نحو أقطاب الامتياز، ليتوسع بعد ذلك إلى ميادين علمية وبحثية وتخصصات أخرى.