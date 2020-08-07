وزير التعليم العالي يبحث سبل التعزيز العلمي مع سفير فلسطين

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم أمس الخميس ،بمقر الوزارة، سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مكبول.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع العلاقة التاريخية الجزائرية الفلسطينية في مجال دعم ومساندة الشعب الفلسطيني،وكذا العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث الطرفان سبل تعزيزه،وكذا تشجيع تبادل الخبرات وإبرام اتفاقيات توأمة بين جامعات البلدين،مع العلم أن الجامعات الجزائرية ساهمت في تكوين عدد كبير من الطلاب الفلسطينيين في جميع الميادين وأطوار التعليم الليسانس،الماستر، والدكتوراه.

حيث يتواجد حاليا 1497 طالبا فلسطينيا موزعين على الجامعات الجزائرية.