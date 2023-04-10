وزير التعليم العالي يتنقل للإقامة الجامعية ويُعزي أهل الطالبة وزملائها

تنقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، فور تلقي خبر وفاة الطالبة “س.ح”. سنة أولى ذكاء إصطناعي. إلى مقر إقامة الطالبة بالإقامة الجامعية المعالمة.

وكان برفقة وزير التعليم العالي الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله.

كما قدّم وزير التععليم العالي تعازيه الخالصة إلى عائلة الطالبة والأسرة الطلابية “على إثر هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا، نعزي أنفسنا وعائلة الطالبة المتوفاة وأهلها وزميلاتها وزملائها الطلبة. وكذا أساتذتها ، راجين من المولى عزوجل، أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان”.

للإشارة توفيت اليوم الأحد طالبة جامعية تقيم بالإقامة الجامعية معالمة 3 بالجزائر العاصمة بعد الإفطار.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” الطالبة وتدعى “سلسبيل ” تبلغ من العمر 18سنة. وتنحدرمن ولاية ورڨلة سقطت من الطابق الرابع للإقامة.

وأضافت ذات المصادر أن الضحية تدرس بالسنة أولى ذكاء إصطناعي في المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي. وحسب زملاء المرحومة الطالبة كانت تقطن لوحدها بالغرفة. وعلى إثر ذلك تدخلت الشرطة العلمية من اجل فتح تحقيق ومعرفة أسباب وحيثيات الحادث.