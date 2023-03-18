وزير التعليم العالي يجري تغييرات على مستوى مناصب مهمة

أنهى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مهام عمارة سيف الدين بصفته مدير التعليم في الطور الأول والثاني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم إنهاء مهام مهام مرسلي لعرج بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.

ومن المنتظر أن يجري الوزير تغييرات على مستوى مناصب حساسة في القطاع، من أجل إعطاء ديناميكية أكثر والمساهمة في مواصلة برنامج الوزارة، خاصة ما تعلق بخلق مؤسسات ناشئة في الوسط الجامعي.