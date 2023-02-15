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وزير التعليم العالي يدشن غدا مقر الأرضية التكنولوجية للميكروبيولوجيا بقسنطينة

بقلم نوال زايد
وزير التعليم العالي يدشن غدا مقر الأرضية التكنولوجية للميكروبيولوجيا بقسنطينة
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يقوم غدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ، والمؤسسات المصغرة. بزيارة عمل إلى المدينة الجامعية لولاية قسنطينة .

وسيدشن الوزير خلال زيارته مقر الأرضية التكنولوجية للميكروبيولوجيا التابع لجامعة قسنطينة 3 “صالح بونيدر “،وحاضنة الأعمال ،وكذلك عدد من الفضاءات المخصصة للمؤسسات الناشئة .

كما سيدشن الوزير وحدة البحث ودعم التشخيص في العلوم الطبية ،وكذا وحدة البحث في الوساطة العلمية والذكاء الإصطناعي .

و سيزور الوزير معرض المشاريع المبتكرة لأصحاب المؤسسات الناشئة من تنظيم طلبة الجامعة .

أما على مستوى المدرسة العليا المعتمدة التقنيات ،فيدشن الوزير مقر ” FAB-LAB ، والجناح المخصص لإيواء حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة الوافدين من خارج مدينة قسنطينة .

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