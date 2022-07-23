وزير التعليم العالي يدعو إلى استغلال ابتكارات فرق البحث

شدد وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، ضرورة استغلال الابتكارات التي تتوصل إليها فرق البحث بصفة “دائمة وبشكل فعال”. داعيا إلى تكثيف التبادل بين المجمعات الاقتصادية وهياكل البحث.

كما أشرف وزير التعليم العالي، على افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. مؤكدا على توفير كل الظروف التي تساهم في خلق ابتكارات داخل المؤسسات والحفاظ على استمراريتها وبقائها بعيدا عن العوائق المألوفة”. “لاسيما في ظل تسجيل عدم استغلال الابتكارات التي تتوصل إليها فرق البحث بصفة دائمة وبشكل فعال”.

في حين، حث وزير التعليم العالي، على “إقامة ورشات عمل حول الابتكار وذلك لدراسة الطابع المنهجي وسياسة الابتكار ورسم الخطط”. من أجل “زيادة توفير الموارد البشرية المدربة تقنيا على التطوير وأنشطة الابتكار مع ضبط مؤشراته الجديدة”. إلى جانب “فهم العوائق والقيود التي تحول دون تحقيق المشاريع الابتكارية”.

وقال وزير التعليم العالي أن استراتيجية البحث والتطوير ترتكز على “إرساء أسس عمل مندمج ومتناسق تنفيذا للسياسة الحكومية”. وذلك من خلال “مقاربة تشاركية وتفاعلية مع مختلف الفاعلين والنسيج التكويني والبحثي وتبادل الممارسات الحسنة”. “مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراح مشاريع جديدة تنسجم مع أولويات الحكومة ووفقا لحاجيات البلاد عن طريق تعزيز آليات الحكامة”.

كما دعا المشاركين في هذه الندوة إلى وضع “رؤية استشرافية لتطوير آفاق الشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي”. لا سيما “ما تعلق بمجال التحويل التكنولوجي من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف”.

وقدم الوزير حصيلة عن الإنجازات التي حققها القطاع في مجال البحث العلمي والبحث التنموي منذ يناير 2021. مشيرا الى أنها تضم 73 براءة اختراع ونشر 9874 مقال مفهرس في قاعدة بيانات “سكوبيس”. فضلا عن مشاركة 24 مشروعا دوليا في البحث والابتكار لباحثين دائمين بمراكز البحث الوطنية واستفادتهم من تمويل وطني وخارجي. كما تضمنت الحصيلة فتح عدة أرضيات الكترونية للمساهمة في رقمنة مصالح القطاع.