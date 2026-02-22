وزير التعليم العالي يزور إقامة أولاد فايت لمراقبة تحضير وجبة الفطور

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية فجائية إلى الإقامة الجامعية أولاد فايت 3، للوقوف شخصياً على مدى احترام معايير الجودة والنظافة في تحضير وجبة فطور رمضان لأصدقاءه الطلبة.

وجاء ذلك، طبقا للقرار المشترك المحدد للشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام.

ووجه الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين عن الخدمات الجامعية بضرورة ​الرقابة الدائمة بتفعيل لجان التفتيش اليومية لمراقبة سلسلة التحضير وضمان بيئة معيشية تليق بالطلبة.