وزير التعليم العالي يزور جامعة الجزائر 2

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد لجامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر 2.

أين زار الوزير، المؤسسة الاقتصادية المنبثقة من نتائج البحث لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.

وقدمت له 8 مشاريع ابتكارية قابلة للتسويق أهمها الكتاب الإلكتروني المدعم بالصوت لتلاميذ السنة الأولى إبتدائي.

وتطبيق يستعمل الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أصحاب التوحد. وتطبيقات الكترونية لمرافقة تلاميذ المدارس من أجل تحصيل علمي ناجح.

كما كانت الفرصة لزيارة معرض للطلبة حاملي المشاريع الابتكارية والمؤسسات الاقتصادية المصغرة.

وأكد الوزير أن الجامعة الجزائرية أصبحت قطب انتاجي للمعرفة وتسويق الابتكار، وريادة الأعمال. وتأهيل الكفاءات لسوق العمل المعاصر.

وأضاف الوزير، أن جامعة الجزائر 2 التي تكون في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات، أصبحت فاعلا اقتصاديا في تكوين الطلبة في مهارات ريادة الأعمال الاجتماعية. ودعم المشاريع الناشئة وتكوين جيل جديد من الفاعليين الاقتصادين المتخرجين من ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية.