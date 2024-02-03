وزير التعليم العالي يستقبل الطلبة المتوجهين إلى تركيا

إستقبل وزير التعليم العالي كمال بداري، اليوم السبت، الفوج الأول من طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، المتوجهين لوحدة أبحاث وتطبيقات تربية المائيات في سبانجا بتركيا.

وحسب بيان نُشر على صفحة الوزير بفايسبوك، سيتوجه الطلبة، لسبانجا لقضاء فترة تكوين وتربص في مختلف المواد والتطبيقات المنصوص عليها في دفتر الشروط.

ويأتي هذا، تجسيدا لإتفاقية التوأمة بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، وجامعة اسطنبول. وحضر اللقاء، سفير تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك.

وأضاف البيان، أن أفواج أخرى ستتجه لذات الجامعة التركية في إنتظار إلتحاق الطلبة الأتراك بالمؤسسات الجامعية الجزائرية في إطار التوأمة.

هذا وتجسد هذه الحركية الأولى من نوعها، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى إبرام اتفاقيات توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الدولية.