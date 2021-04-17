وزير التعليم العالي يستقبل سفير لبنان في الجزائر

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، سفير جمهورية لبنان في الجزائر محمد حسن .

وخلال اللقاء درس الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بميدان التعليم العلي والبحث العلمي، خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات تاريخية.

وفي هذا الميدان أبدى السفير اللبناني نيته بإضفاء ديناميكية جديدة للدفع بهذا التعاون للارتقاء لمستويات تعكس حقيقة العلاقات اللبنانية الجزائرية.

وقد تمحور اللقاء حول كيفية بعث التعاون بين جامعات البلدين،بإيفاد بعثات جامعية وتشجيع التوأمة وتنظيم ندوات يشارك فيها أساتذة وطلبة.