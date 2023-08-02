وزير التعليم العالي يستقبل صاحب المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمقر الوزارة، التلميذ المتفوق وطنيا محمد لمين بلقداش، صاحب المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا دورة 2023.

وحسب بيان للوزارة، فقد كانت الفرصة للحديث عن التخصصات العلمية والتقنية ومسارات التكوين بمختلف المدارس الوطنية العليا.

كما أهدى الوزير للتلميذ المتفوق وطنيا محمد لمين بلقداش، وسام الوزارة. نظير مجهوداته ومثابرته متمنيا له التوفيق والسداد في مساره الجامعي والبحثي.