وزير التعليم العالي يستقبل نظيره التشادي

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نظيره وزير التعليم العالي والتكوين المهني التشادي، سيتاك يومباتينا بيني.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، تمحور اللقاء حول سبل تقوية العلاقات بين بلدينا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما عبر وزير التعليم العالي والتكوين المهني التشادي، عن رغبته الاستفادة من التجربة الرائدة لوزارتنا في مجال الرقمنة، وكذا تثمين نتائج البحث.

وتبادل الوزيران أخر إصداراتهما، المعنونين بـ”إستكشاف لبعض الرهانات المعاصرة”، و”حق البيئة والتمثيليات الثقافية الإفريقية”.