وزير التعليم العالي يشرف على تدشين 6 هياكل جديدة ببسكرة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء بولاية بسكرة، على تدشين 6 هياكل جديدة تابعة لقطاعه.

واستهل الوزير زيارته التفقدية إلى الولاية بالتوجه إلى القطب الجامعي ببلدية شتمة. حيث أشرف على تدشين الإقامة الجامعية شتمة 7 بقدرة استيعاب 1.000 سرير. حيث قدرت تكلفة إنجازها بأكثر من 512 مليون دج فيما استغرقت الأشغال بها 29 شهرا.

كما قام أيضا بتدشين مطعما مركزيا بذات القطب الجامعي بسعة 800 وجبة يوميا تطلب إنجازه وتجهيزه غلافا ماليا يفوق 200 مليون دج.

وأشرف بداري على تدشين الشباك الوحيد المستحدث على مستوى ذات القطب الجامعي لتوجيه ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع. سواء أثناء مسارهم الدراسي أو بعد التخرج. إضافة إلى الأساتذة الباحثين، وذلك قصد تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية.

كما دشن الوزير حديقة رقمية بالجامعة المركزية محمد خيضر ستكون فضاء مفتوحا للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. للولوج إلى كافة المنصات الرقمية التي تتيحها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي إطار تنشيط الحركية الرياضية والثقافية الجامعية، شملت هذه الزيارة تدشين ملعب لتنس الميدان ومسرح جامعي بالجامعة المركزية.

وأوضح الوزير أن “تدشين هذه المرافق يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى جعل الجامعة تصنع الثروة من خلال الانتقال من جامعة كلاسيكية إلى جامعة عصرية تضم نخبا مبتكرة تعمل من أجل رخاء ورقي المجتمع”.

وتتواصل زيارة بداري إلى ولاية بسكرة، حيث ينتظر أن يشرف على إعطاء إشارة انطلاق الألعاب الوطنية الجامعية من القاعة الرياضية بالجامعة المركزية حيث تنظم هذه التظاهرة إلى غاية 5 ماي المقبل.