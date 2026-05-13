وزير التعليم العالي يشيد بأرقام مشاريع الطلبة واعتماد 164 مشروع خلال أفريل

افاد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، كمال بداري، أن الطلبة يثبتون شهر بعد شهر قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ملموسة.

وأرفق وزير التعليم العالي، المنشور بأرقام شهر أفريل 2026، قال عنها إنها تعكس ديناميكية طلابية.

وحسب بداري، فإن 164 مشروعا قُبل تمويله من طرف CSVF، و40 مشروعا نال “لابل” مشروع مبتكر. كما تمّ اعتماد 3 شركات ناشئة، و15 مقاولا ذاتيا انطلق في الانتاج.

