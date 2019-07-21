وزير التعليم العالي يطالب بإستعمال الإنجليزية في الوثائق الإدارية والرسمية

الوطني
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وزير التعليم العالي يطالب بإستعمال الإنجليزية في الوثائق الإدارية والرسمية
بقلم حكيم ش

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الأحد، من رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إستعمال

اللغتين العربية والإنجليزية في رؤس صفحات الوثائق الرسمية، وفق ماجاء في بيان للوزارة الوصية
وأوضح المصدر، أن قرار الوزير هذا جاء في إطار سياسة تشجيع وتعزيز إستخدام اللغة الإنجليزية، ومن أجل مرئية أمثل للنشاطات
التعليمية والعلمية على مستوى وزارة التعليم العالي، يذكر أن القطاع المذكور قام بإجراء إستفتاء بخصوص إستبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في التعليم العالي.


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