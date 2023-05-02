وزير التعليم العالي يطلق 6 منصات رقمية جديدة وتطبيق

أطلق اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، 6 منصات رقمية جديدة. إضافة إلى تطبيق وهذا في إطار المبادرة التي تقوم بها الوزارة شهريا .

كما تخص المنصة الأولى “الشباك الموحد الإلكتروني الذي سيلجأ إليه ربع مليون موظف من مختلف الدرجات لتبسيط إحتياجاتهم وإنجاز العمليات التي يطلبونها.

أما المنصة الثانية فتخص” التوثيق والتدريس على الوثائق المدرسية ” وموجهة لكل المتخرجين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،منذ الإستقلال وتسمح بتبسيط الأمور الإدارية للطالب .

أما المنصة الثالثة فتخص” الحافظة الإلكترونية”، والهدف منها تعزيز سياسة 0 ورقة، وتعزيز التوقيع الإلكتروني. الذي اتخذه قطاع التعليم العالي للتبسيط ،والفعالية في أداء المهام الوثائقية للقطاع.

أما المنصة الرابعة فتخص” المنشورات العلمية الطبية ” ،والتي ستكون أول منصة محلية تنشر فيها الأبحاث والمنشورات الخاصة بالعلوم الطبية.

وبالنسبة للمنصة الخامسة فتخص إدارة حاضنات الأعمال ، أما المنصة السادسة. فهي متعلقة بتبرئة الذمة، تخص الطلبة المتخرجين وتسليم شهادة الذمة دون الإنتقال إلى الجامعة.

وبالنسبة للتطبيق فهو يضاف إلى التطبيق الذي تم إطلاقه قبل شهر والمتعلق ببوابة الطالب. الذي تمكنه من الإطلاع على مختلف المعلومات الخاصة بالنقاط ويضاف اليها خدمات الطلبة.