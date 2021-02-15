وزير التعليم العالي يعزي عائلة الفقيد الطالب روان عماد الدين

الوطني
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وزير التعليم العالي يعزي عائلة الفقيد الطالب روان عماد الدين
بقلم أسماء.ع

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعازيه لعائلة الطالب روان عماد الدين، بقسم الري كلية الهندسة المدنية والمعمارية، جامعة وهران.

وكتب عبد الباقي بن زيان،”بقلوب خاشعة ونفوس راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا بمزيد من الحسرة والألم، نبأ وفاة ابنكم وابننا”.

وتابع الوزير “وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم وإلى كافة أفراد عائلتكم باسمي وباسم إطارات وعمال الوزارة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة”.

وأضاف بن زيان “سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يتقبله بالصالحين الراضيين من المؤمنين والمؤمنات”.


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