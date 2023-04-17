وزير التعليم العالي يعطي إشارة تصنيع سيارة كهربائية 100 بالمائة جزائرية

أعطى اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ،إشارة تصنيع سيارة كهربائية. على مستوى مركز البحث والتكنولوجيا الصناعية الشراقة غرب الجزائر العاصمة.

وقال الوزير أن هذا النموذج يغذي التجديد الصناعي الجزائري، حيث أن السيارة الكهربائية تم تصميمها 100 بالمائة في المركز. أما التحكم فهو في طور الانجاز ، وكذا المحرك في إطار الإنجاز كما أن البطارية الكهربائية أنجزت من طرف مركز البحث .

وقال الوزير أن هذه النتائج التي كانت نتيجة البحث والتطوير من للاستجابة لكل احتياجات المواطن.

وبالنسبة للمدة التي يتم استغراقها لصناعة السيارة ،قال الوزير انه بعد العيد ستتحدد المدة. لانجاز هذا النموذج الاولي المتكل في مختابر مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية.

هذا وعاين الوزير ايضا العديد من مخابر وورشات قسم الميكانيك التابعة للمركز. كما زار الوزير مخابر التلحيم والتركيب التقنية و مراقبة الاكسدة الحديدية،وكيفية معالجتها عن طريق الصور الشمسية.