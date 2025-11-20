وزير التعليم العالي يعلق حول حادث دهس طالبة في بومرداس وهذا قاله !

تأسف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حول الحادث الذي تعرصت له طالبة جامعية في محطة حافلات النقل الجامعية ولاية بومرداس.

وقال وزير التعليم العالي، في رده على أسئلة النواب الشفوية، في المجلس الشعبي الوطني، أن قطاع رفقة وزير الصحة يتابعان وضعها الصحي. متمنيا لها الشفاء العاجل.

وأشار بداري، إلى أنه سيتم تناول القضية مع الجماعات المحلية من أجل تأمين مواقف الحافلات الطلبة. مردفا “سيكون خيرا في هذا المجال قريبا”. كما يتم انشاء مسارات جديدة للحافلات الجامعية قريبا . لتسهيل حياة الطلاب وما يحتاجونه في مجال الخدمات.

