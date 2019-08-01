عاجل

وزير التعليم العالي يعلّق على الحركة التي مست مديري الجامعات

الوطني
  • -
  • 0
وزير التعليم العالي يعلّق على الحركة التي مست مديري الجامعات
بقلم نسرين محفوف

قال وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، إن الحركة التي مست مؤخر عددا من مديري مؤسسات التعليم العالي، تندرج ضمن مسعى القطاع لإضفاء ديناميكية جديدة، والانتقال الى طور نوعي في مجال حوكمة المؤسسات.

وأشار اليوم الخميس، خلال الندوة الوطنية للجامعات، أن المرحلة التي تمر بها البلاد، على الصعيد المالي، تتطلب الحرص على الاستعمال العقلاني للموارد المخصصة للقطاع، والعمل على ترشيد النفقات العمومية الموضوعة تحت تصرف كل مؤسسة، سواء كانت تعليمية أو بحثية أو خدماتية.

وذلك من خلال تفادي كل مظاهر الهدر والتبذير، فضلا عن إعادة النظر في توزيع الاعتمادات المخصصة حسب سلم الأولويات الذي ينبغي أن يراعي المهام الأساسية لكل مؤسسة، والتقليص من مواطن الإنفاق ذات الطابع الإداري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683255

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com