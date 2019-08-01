وزير التعليم العالي يعلّق على الحركة التي مست مديري الجامعات

قال وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، إن الحركة التي مست مؤخر عددا من مديري مؤسسات التعليم العالي، تندرج ضمن مسعى القطاع لإضفاء ديناميكية جديدة، والانتقال الى طور نوعي في مجال حوكمة المؤسسات.

وأشار اليوم الخميس، خلال الندوة الوطنية للجامعات، أن المرحلة التي تمر بها البلاد، على الصعيد المالي، تتطلب الحرص على الاستعمال العقلاني للموارد المخصصة للقطاع، والعمل على ترشيد النفقات العمومية الموضوعة تحت تصرف كل مؤسسة، سواء كانت تعليمية أو بحثية أو خدماتية.

وذلك من خلال تفادي كل مظاهر الهدر والتبذير، فضلا عن إعادة النظر في توزيع الاعتمادات المخصصة حسب سلم الأولويات الذي ينبغي أن يراعي المهام الأساسية لكل مؤسسة، والتقليص من مواطن الإنفاق ذات الطابع الإداري.