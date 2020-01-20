وزير التعليم العالي يفتتح أشغال اجتماع المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها

أشرف اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور على افتتاح أشغال اجتماع المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها، بإلقاء محاضرة بجامعة محمد طاهري بولاية بشار.

وتم خلال الإجتماع، الشروع في إعداد برنامج عمل، يهدف إلى ترقية أخلاق المهنة الجامعية وآدابها لدى مختلف مكوّنات القطاع، وتمّ تحديد المحاور ذات الأولوية والتي جاءت كالتالي:

– مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها.

– إدراج تدريس مقاييس أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها.

– تدعيم وظائف اللجان المحلية على مستوى المؤسسات الجامعية.

– وضع ميكانيزمات تسمح بالقضاء على ظاهرة السرقات العلمية.

كما أكد الوزير على ضرورة تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها، وجعلها أداة كفيلة لتحقيق “العيش معا” داخل الأسرة الجامعية، وذلك ضمن أسس إحترام المعيار البيداغوجي والعلمي