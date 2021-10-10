وزير التعليم العالي يفتتح السنة الجامعية لأزيد من مليون و600 ألف طالب

قام صبيحة اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، بافتتاح السنة الجامعية 2021/2022. رفقة وفد وزاري. حيث سيلتحق اليوم الأحد أزيد من مليون و600 ألف طالب بالجامعات

وبلغ التعداد الطلابي 1.669.000 طالب منهم أزيد من 345 ألف طالب جديد موزعين على 908.000 طالب بالطور الليسانس. و524.000 طالب بطور الماستر. وبطور الدكتوراه 76.000 طالب منهم 13.000 مسجل في التكوين الإقامي في العلوم الطبية.

وكان “الكناس” قد قدم طلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تضمن فحواه السماح للطلبة الملقحين فقط من الدراسة حضوريا فيما ستكون الدراسة عن بعد للطلبة غير الملقحين. وجاء هذا الطلب في إطار التدابير الوقائية التي يتم على أساسها الحفاظ على صحة الطلبة والأساتذة الجامعيين ووقايتهم من فيروس كورونا .

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