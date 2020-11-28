وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الدخول الجامعي المقبل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن وزارته بصدد التحضير للدخول الجامعي المقبل والمبرمج يوم الـ15 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي له اليوم السبت، من المدرسة العليا للاعلام العالي بالعاصمة، أنه سيتم اعتماد نفس السياسة الحالية في الدخول الجامعي المقبل والذي سيكون تدريجي وعن طريق أفواج.

مضيفا أن الدخول الجامعي المقبل، سيكون حضوريا بالنسبة لبعض الأفواج، وعن بعد لأفواج أخرى.

وتابع المسؤول الأول عن القطاع، أنه وبداية من الأسبوع المقبل، ستنظم الوزارة لقاءات مع الشركاء الإجتماعيين، لتقديم سيناريو الدخول الجامعي المقبل.

وأكد بن زيان، أن وزارته شرعت في التحضير للدخول الجامعي، منذ شهر أوت الماضي.

مشيرا أن كل المعلومات حول الدخول الجامعي سيتم الكشف عنها الأسبوع القادم.

وفي إجابته على أسئلة الصحفيين، وحول فرضية تأجيل الدخول الجامعي، أورد الوزير، أن الدخول الجامعي يتعلق بتطور الوضعية الوبائية، مؤكدا أن الوزارة حضرت نفسها لكل السيناريوهات.