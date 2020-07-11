وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الدخول الجامعي المقبل

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وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الدخول الجامعي المقبل
بقلم نسرين محفوف

أعلم وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، كافة الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وأساتذة دائمون وعمال أن الدخول الجامعي والتعليم الحضوري سيكون تدريجي وحسب استعدادية الطلبة والمؤسسات تحت الوصاية.

واشترط الوزير في منشور على صفحته بفيسبوك، التقيد بتدابير المجلس العلمي لوزارة الصحة، وكذا مراعاة شروط الوقاية ضد فيروس الكوفيد-19.

وعن بعد، سيتم استئناف الدخول الجامعي بواسطة الدعائم البيداغوجية ومنصات التعليم  وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.

أما فيما يخص التقويم فهو قيد الدراسة مع الشركاء الاجتماعيين وكافة الأسرة الجامعية.


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