وزير التعليم العالي يكشف مستجدات مسابقة الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء، عن مستجدات مسابقات الدكتوراه للسنة الجامعية 2020/2021.

وأكد الوزير عبر صفحته على فايسبوك، إن مسابقات الدكتوراه تتوالى بمختلف التخصصات الموزعة على مؤسسات التعليم العالي.

وأورد بن زيان، أنه يوم 16 مارس 2021 تم إجراء مسابقة على مستوى جامعة واحدة وتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للجامعة.

أما بخصوص يوم 18 مارس 2021، فقد جرت المسابقات على مستوى 3 جامعات.

وتم الإعلان عن النتائج عبر المواقع الرسمية للجامعات المعنية.

وأضاف الوزير، أنه وبتاريخ 20 مارس 2021، بلغ العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم العالي التي جرت بها المسابقات 27 مؤسسة جامعية.

وأكد الوزير، أنه قد تم إجراء الامتحانات ونشرت أغلب النتائج عبر المواقع الرسمية للمؤسسات، وسيعلن على ما تبقى منها اليوم على أبعد تقدير.

هذا وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية خلال 3 أيام 31 بالمائة، منها 34 بالمائة ناحية الشرق، و31 بالمائة ناحية الغرب.

أما بخصوص ناحية الوسط فقد بلغت 29 بالمائة، يضيف الوزير.

أما بخصوص نسبة المشاركة الإجمالية منذ بداية إنطلاق المسابقات، فقد بلغت 33 بالمائة، حسب ذات المصدر.

وتتوزع نسبة المشاركة، على 35 بالمائة ناحية الشرق، و33 بالمائة ناحية الغرب، و32 بالمائة ناحية الوسط.