وزير التعليم العالي يلتقي نخبة من الأساتذة الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء أمس الثلاثاء، بنخبة من الأساتذة الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج. الذين أبدوا إستعدادهم “التام” للمساهمة “الفعالة” في المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد إلتقى وزير التعليم العالي بكل من الدكتور محمد سنوسي، أستاذ باحث بجامعة ساوثرن الدانماركية، الدكتور رياض بغدادي. أستاذ باحث بجامعة نيويورك بأبوظبي. بالإضافة كذلك إلى الدكتور مروان دباح، أستاذ باحث بمعهد الابتكار التكنولوجي بدولة الامارات العربية المتحدة. حيث أكد لهم بالمناسبة “الحرص الشديد الذي توليه قيادة البلاد للنخب بالداخل والخارج”.

وأبرز وزير التعليم العالي، خلال اللقاء مجهودات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات من خلال استحداث مدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي. وكذا رقمنة القطاع بوضع مخطط رئيسي للرقمنة. مشيرا في نفس السياق إلى المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي وإسهامات نخب الجزائر بالخارج. باعتبارهم كما قال، جزءا أساسيا ومهما تعول عليهم البلاد كثيرا لتطوير الذكاء الاصطناعي بالجزائر وفي مجالات عدة”.

كما أبدى الأساتذة الباحثون إستعدادهم التام للمساهمة الفعالة في المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي. والذي سوف يكون لهم من خلاله، ورفقة نخب جزائرية متواجدة بالخارج. الفرصة للعمل ووضع استراتيجية فعالة تتماشى والأولويات الوطنية لتحقيق قفزة نوعية في عدة مجالات”.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد كشف بداية العام الجاري عن تنصيب مجلس علمي على مستوى قطاعه. يتشكل من خبراء وباحثين وأساتذة مختصين من أجل إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

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