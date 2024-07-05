وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الصيني

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، نظيره الصيني وزير العلوم والتكنولوجيا، ين خه جيون. بحضور وفدي البلدين، بمدينة شنغهاي الصينية.

وتناول اللقاء عرضا تاريخيا للعلاقات الجزائرية الصينية القوية. وكذا سبل تعزيز التعاون العلمي، التكنولوجي بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري ونظيره الصيني للعلوم والتكنولوجيا.

وإتفق الطرفان على وضع مخطط تطوير إستراتيجي للتعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المنتظرة.