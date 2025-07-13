وزير التعليم العالي يمنح وسام إستحقاق للباحث عبد الرحمن نوي

منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وسام إستحقاق الوزارة، للباحث عبد الرحمن نوي، المتوج بالمرتبة الثانية عالميا، ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وحسب بيان للوزارة، تُوج الباحث المنتمي لمركز البحث العلمي والتقني للمناطق القاحلة، بالمرتبة الثانية عالميا. ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المقامة بمدينة جنيف- سويسرا، في فئة الذكاء الاصطناعي للبيئة الإلكترونية.

وحصل الباحث على هذا التتويج، نظير التميز خلال المشاركة في حدث عالمي بمشروع المساهمة في الحد من انخفاض المياه الجوفيّة في المناطق القاحلة الجزائرية بالطرق الجيوفيزيائية ونظم الإعلام الجغرافي وتكنولوجيا الاعلام والاتصال.

ويأتي هذا التتويج بعد سلسلة تتويجات بعدة ملتقيات دولية في كل من الجائزة التنمية المستدامة من الاكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا. وجائزة “energy globe”، بإيران، وجائزة احسن رسالة دكتوراه في تركيا. والجائزة الثانية للمشاريع الناشئة من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والجائزة الأولى وطنيا “energy globe” بالنمسا.