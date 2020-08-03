وزير التعليم العالي يناقش مجالات التعاون مع السفير الأمريكي

كشف السفير الامريكي بالجزائر جون ديروشيير عن فحوى اللقاء الذي جمعه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان صبيحة اليوم

وحسب ماجاء في الصفحة الرسمية للسفارة الامريكية بالجزائر فقد اكد السفير الأمريكي على أن اللقاء الذي جمعه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان تم من خلاله مناقشة العديد من مجالات التعاون.

كما تم خلال اللقاء مناقشة بما في ذلك الروابط الجامعية والتبادلات على غرار برنامج فولبرايت المرموق وتعليم اللغة الإنجليزية والأركان الأمريكية في الجامعات الجزائرية.