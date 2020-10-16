وزير التعليم العالي يوقّع على قرارات لترقية أساتذة وتوظيف آخرين تحسبا للسنة الجامعية المقبلة

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، على أربع قرارات تخص ترقية الأساتذة، وتوظيف آخرين.

وتخص ترقية محاضرين “أ” إلى مصف أساتذة التعليم العالي وترقية أساتذة محاضرين إستشفائيين جامعيين إلى رتبة أساتذة إستشفائيين جامعيين.

وقال الوزير، أن هذه القرارات تقضي ترقية أيضا أساتذة مساعدين إستشفائيين جامعيين إلى رتبة أساتذة محاضرين إستشفائيين جامعيين وتوظيف 797 أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

وأكد الوزير في كلمة له خلال مراسم التوقيع على هذه القرارات، أن “القرار الاول يخص فتح الدورة الـ 44 للجنة الوطنية الجامعية لترقية الاساتذة المحاضرين “أ” الى رتبة أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادات والاعمال”.

بينما يتعلق القرار الثاني “بفتح مسابقة على أساس الإختبارات والأعمال للترقية إلى رتبة أستاذ إستشفائي جامعي”.

وأضاف الوزير، أن القرار الثالث يتعلق بفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ” لسنة 2020.

بينما يتم من خلال القرار الرابع فتح مسابقة لتوظيف 797 منصب من بينهم مناصب لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي لهذا السنة الجارية”.

وأشار بن زيان، إلى أن “الجديد الذي يميز الدورة الـ44 لترقية الأساتذة المحاضرين الى أساتذة التعليم العالي هذه السنة يكمن في تقديم ملفات الترشح عبر الارضية الرقمية.

إلى جانب تقديم دراسة ملفات المترشحين الى نوفمبر بدلا من ديسمبر وذلك لتسوية الوضعية المالية للأساتذة الذين تتم ترقيتهم قبل نهاية هذه السنة”.

وبخصوص القرارات الثلاث الأخرى فسيتم من خلالها تقديم ملفات الترشح عبر دعائم رقمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تنظيم مسابقات الترقية بصفة دورية ومستمرة وبتواريخ ثابتة يعلن عنها مسبقا من أجل تمكين المترشحين من إعداد ملفاتهم في ظروف مريحة”.