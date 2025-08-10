وزير التعليم العالي يُؤلف كتابا يجمع أهم القضايا المعاصرة

أصدر ديوان المطبوعات الجامعية، كتابا جديدا، من تأليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور بداري كمال.

وحسب ما نشره ديوان المطبوعات الجامعية، على الصفحة الرسمية له بفايسبوك، يحمل الكتاب عنوان “Journal 2019-2022

Exploration de quelques enjeux contemporains”.

ويأخذ الكتاب، القارئ، في رحلة فكرية بين صفحات تجمع أهم القضايا المعاصرة. وتحلل التحديات الراهنة من زوايا متعددة، بأسلوب أكاديمي محكم ورؤية نقدية عميقة.

والكتاب موجّه للباحثين، والطلبة، وكل المهتمين بفهم التحولات الكبرى في عالم اليوم.