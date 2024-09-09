وزير التعليم العالي يُسدي تعليمات لضمان دخول جامعي ناجح

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، لقاءً تحضيريا، تحسبا للدخول الجامعي للسنة الجامعية 2024/ 2025.

وتم عقد الاجتماع مع رؤساء الندوات الجامعية “وسط، غرب، شرق” باستعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات الوزارة. تحت عنوان “الجامعة وصناعة الممكن”، حيث أسدى الوزير التوجيهات والتدابير اللازم اتخادها لضمان دخول جامعي ناجح في الشقين البيداغوجي والخدماتي. تقوية الدور الإقتصادي للجامعة، والمواصلة في تنفيذ القرار 1275.

كما أمر وزير التعليم العالي بالعمل على استغلال براءات الاختراع المحصل عليها، تعميم الشباك الوحيد لتقريب خدمات السجل التجاري والمؤسسات المالية، وتحديث المواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية.