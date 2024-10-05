وزير التعليم العالي يُعاين أول ردار كاشف للحرائق عن بعد بالمدية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بولاية المدية، على معاينة أول ردار كاشف للحرائق عن بعد.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، فقد عاين بالمدية أول ردار كاشف للحرائق عن بعد باستعمال تقنيات دقيقة. وهو مصمم ومطور من طرف باحثي مركز البحث لتنمية التكنولوجيات المتطورة.

ورافق الوزير، المدير العام لمحافظة الغابات، ووالي ولاية المدية ورئيس المجلس الشعبي الولائي للمدية والسلطات المدنية والعسكرية.

وكذا نواب البرلمان بغرفتيه، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وأعضاء المجلس الأعلى للشباب.