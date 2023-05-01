وزير التعليم العالي يُعزي عائلة الطالب المتوفي ببومرداس

قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعازيه الخالصة إلى عائلة الطالب المتوفي بالإقامة الجامعية ببومرداس.

وتنقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، فور تلقيه نبأ وفاة الطالب “ش.ص السنة الثالثة، بجامعة بومرداس. إثر حادث أليم أدى إلى وفاته، إلى مصلحة الإستعجالات الطبية لمستشفى فرانس فانون-بومرداس.

كما تقدّم وزير التعليم العالي لعائلة الفقيد، وزملاؤه وأساتذته بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية. راجيا من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان. انا لله وانا اليه راجعون.