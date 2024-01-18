وزير التعليم العالي يُعلن توظيف 2000 أستاذ مساعد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن توظيف 2000 أستاذ مساعد “قسم ب” في مؤسسات التعليم العالي في مختلف التخصصات خلال عام 2024.

وأوضح الوزير، في إجابته على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أن المجال سيفتح للجميع في مسابقة التوظيف في المؤسسات الجامعية والاستشفائية.

وأضاف الوزير، أنه وخلال الاسابيع المقبلة سيتم فتح 2000 منصب بعد الحصول على تأشيرة وزارة المالية.

وأوضح الوزير، أن هذه المناصب ستوزع كما يلي: 75 منصب للعائدين من الخارج، و1725 منصب أستاذ مساعد “قسم ب”. و200 منصب مخصص للأساتذة الاستشفائيين.

وأضاف بداري، أنه سيتم الإنطلاق في عملية التوظيف في مختلف المؤسسات الجامعية حسب عدد المناصب المخصصة لها.