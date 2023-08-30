وزير التعليم العالي يُكرّم الباحثة الجزائرية أمينة شحطو

كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الباحثة الجزائرية أمينة شحطو. نظير نيلها شهادة نجاح من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وحصولها على شهادة تقدير في مجال الطاقة الكهروضوئية.

وحسب بيان الوزارة، أسدى بداري على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الى مركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة (الجزائر العاصمة). للباحثة الجزائرية الدكتورة أمينة شحطو، وسام الاستحقاق للوزارة نظير نيلها لشهادة نجاح من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بعد حصولها على شهادة تقدير في مجال الطاقة الكهروضوئية”.

وتتميز مسيرة الدكتورة شطحو بسلسلة من الإنجازات الأكاديمية والمهنية، بداية بتلقيها تدريبا أوليا في الفيزياء الطبية. وحصولها على درجة الماجستير في فيزياء المواد والطاقة الكهروضوئية. ثم شهادة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة من جامعة اليابان للتكنولوجيا”، يضيف البيان.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام خلال هذه الزيارة التفقدية. بمعاينة المركز المتخصص في تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية، كما دشن مخبر قياس أجهزة الإشعاع الشمسي.