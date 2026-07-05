وزير التعليم العالي يُهنئ الطالب علاء الدين بن أحمد

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الطالب علاء الدين بن أحمد، صاحب المرتبة الأولى في START UP WORLD CUP ALGERIA 2026.

وسيمثل الطالب علاء الدين بن أحمد، الجزائر، في النهائيات العالمية التي ستقام بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلاء الدين بن أحمد، طالب بالمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة-باتنة، وصاحب المؤسسة الناشئة LARA.

وجاءت تهنئة الوزير، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال والشباب، حسب ما أشار إليه.